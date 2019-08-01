نجاح جديد لأمن مأرب يزعج مليشيا الحوثي

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ضبطت الاجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، اليوم الثلاثاء 6 اغسطس/آب، كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر قالت أنها كانت في طريقها إلى الحوثيين في صنعاء.
وقالت مصادر أمنية في مدينة مأرب، إن أفراد نقطة الرقع – إحدى نقاط التفتيش في مداخل مدينة مأرب ضبطوا اليوم الثلاثاء – 80 كيلو غرام من مادة الحشيش المخدر، مخفية في أسطوانة غاز على متن باص نقل كانت الكمية في طريقها إلى الحوثيين بصنعاء.
وأوضحت المصادر أن سائق الباص عرض على أفراد النقطة مبلغ مالي كبير مقابل السماح له بتمرير كميات الحشيش المخدر، إلا أن أفراد النقطة رفضوا العرض وقاموا بالقبض على السائق ونقل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأشارت الى ان نقطة الرقع تمكنت خلال الأيام الماضية من ضبط عدة عمليات تهريب للمخدرات وسلمتها للنيابة العامة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية