وزير النقل يعقد اجتماعا مهما في «عدن» ويناقش اعتداءات «الحزام الامني»

الثلاثاء 06 أغسطس-آب 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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ناقش وزير النقل اليمني ، صالح أحمد الجبواني اليوم الثلاثاء مع القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري علي محروق أوضاع الهيئة وماتواجه من صعوبات وما تتعرض له من اعتداءات من قوات مايسمى الحزام الامني ، وماتحقق من انجازات على مستوى تحسين العمل في الهيئة وفروعها.

وفي الاجتماع الذي حضره القائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع النقل البري اروى الهيال ،اكد الوزير الجبواني على ضرورة عمل لائحة مالية وتنظيمية تخص الهيئة من شأنها العمل على تحقيق المستوى المطلوب في الاداء الوظيفي المأمول .

وشدد "الجبواني" على ضرورة قيام رئاسة الهيئة بمتابعة فروعها بالمحافظات والاشراف المباشر عليها وتصحيح اي اختلالات وتذليل الصعوبات التي تواجة الفروع .

بدوره أوضح القائم بأعمال رئيس الهيئة "محروق" بأنهم يبذلون جهود كبيرة في سبيل الرقي بعمل الهيئة وتقديم خدمات افصل مما كانت عليه من خلال التشديد والزام مكاتب نقل الركاب بالتقيد بالسلامة المطلوبة وتغريم الشركات المخالفة وغير الملتزمة وكذلك تشكيل غرفة عمليات خاصة بمتابعة سير تفويج الحجاج عبر المكاتب المرخصة والمعتمدة لذلك ،وايضا الاهتمام والمتابعة المباشرة والمستمرة للفروع في عدن وحضرموت مأرب والمهرة وشبوة وتعز .

كما تطرق "محروق" الى ماعانته الهيئة من عرقلة عملها وطرد مندوبيها من نقاط التحصيل من قبل الحزام الامني الذي الى اليوم يرفض عودة مندوبي الهيئة في كلا من نقطتي العلم والرباط و الحلول والمعالجات التي قامت بها قيادة الهيئة بهذا الشأن .

من جانب اخر اوضح "الهيال"القائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع النقل البري دور القطاع ومايقوم به من متابعة نشاط الهيئة وعملها وفق تقارير شهرية توضح الاعمال والانشطة التي تقدمها الهيئة ومستوى الانجاز الذي تحقق .

حضر الاجتماع القائم مدير عام التخطيط بالمركز الرئيسي محمد غازي والقائم بأعمال مدير عام فرع الهيئة بعدن ناجي الشريف.