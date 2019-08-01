مصدر حكومي يلمح إلى تحالف ”إماراتي ـ حوثي“ ويؤكد ”أبو ظبي لم تكن أبدا حليفا لليمن“

الثلاثاء 06 أغسطس-آب 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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شكك مصدر حكومي يمني، اليوم الثلاثاء 6 اغسطس/آب، من الدور الإماراتي في اليمن، ضمن قوات التحالف العربي، مؤكدا إن "الإمارات لم تكن أبدا حليفاً لليمن منذ بداية الحرب".



وقال المصدر الذي لم يكشف عن هويته، في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية، أن "تدخل الإمارات كان بالبدء لمساندة السعودية مثل بقية دول التحالف، قبل أن يتطور الأمر إلى فرض وجود بالجنوب يشبه الاحتلال".



واعتبر المصدر أن "علاقة الحكومة بالإمارات كانت متعارضة تماماً منذ مطلع 2016 حتى اليوم"، مشيرا الى ان "أبو ظبي رتبت وضعها للانسحاب بعد أن أوكلت لقواتها الموالية لها التحكم بالوضع بالبلاد، وفي أي لحظة قد تتفق مع الحوثيين".

ولفت إلى أن التوترات الإقليمية هي "ما جعل الإمارات تتجه للتهدئة".



والأسبوع الماضي، كشف نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، عن وجود قنوات تواصل سرية بين الحوثيين والإمارات، لبحث مسألة الانسحاب من اليمن.



وألقت الاتفاقات والتفاهمات الأخيرة بين الإمارات وإيران، بظلالها مباشرة على التوازنات السياسية والعسكرية في اليمن.



والإمارات، هي ثاني قوة في التحالف الذي تقوده السعودية، لإنهاء انقلاب الحوثيين على حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، إلا أنها ركزت عملياتها العسكرية في الجنوب، وسرعان ما اتجهت إلى إنشاء مليشيات مسلحة، موالية لها بعيدة عن سلطة الحكومة الشرعية.

وكالة ”مهر“ الايرانية كشفت، اليوم، عن وعد قدمته الإمارات لإيران بإعادة هندسة المشهد السياسي في الجنوب.

وقالت الوكالة ”بناء على وثيقة التفاهمات التي وقعتها الإمارات مؤخرا مع إيران فقد وعدت الإمارات بإعادة الوضع السياسي في جنوب اليمن إلى سابق عهده“.

كما وعدت بإعادة صياغة المجال السياسي والعسكري في الجنوب بطريقة تستجيب للتفاهمات الجديدة بين الدولتين، كما وعدت بتبادل المعلومات الضرورية مع الحوثيين.