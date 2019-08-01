شاهد : حريق هائل في إب ومصادر تتحدث عن عمل مدبر وفعل فاعل

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شب حريق هائل في محطة وقود تابعة لشركة النفط وسط مدينة إب ، بعد ساعات من معاودتها العمل عقب توقف دام سنوات.
وفي التفاصيل شب حريق هائل صباح اليوم الثلاثاء في محطة الثلاثين وسط مدينة إب تسبب في إغلاق المحطة التابعة لشركة النفط والتي لم تستمر في العمل سوى لساعات قليلة.
وفيما لم يكشف اسباب الحريق قالت مصادر مطلعة لمأرب برس ان حادث الحريق مدبر وبفعل فاعل ،هدفه إستمرار السوق السوداء من قبل المتنفيذين وهوامير الفساد .
وتشهد محافظة إب الخاضعة للحوثيين أزمات متواصلة في المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي واحتكار السوق السوداء لهذه المواد وعرقلة وصولها بالأسعار المناسبة بهدف بيعها بأسعار مضاعفة يتربح منها فاسدون وتجار السوق السوداء.