شاهد الصور : كيف استقبل موظفو الجوازات السعودية هؤلاء الحجاج اليمنيين «استقبال خاص جدا»

الثلاثاء 06 أغسطس-آب 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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أعلنت الجوازات السعودية، في منفذ الوديعة البري، يوم الاثنين استقبال أولى طلائع الحجاج القادمين من اليمن من أُسر ضحايا الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أمر باستضافة 2000 حاج من ذوي شهداء اليمن لأداء مناسك الحج هذا العام.

واطلع مأرب برس على مجموعة صور نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس) تظهر استقبال الأسر اليمنية بالهدايا والورود والحلوى.

وقال مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، أنه تم استقبال الإخوة الأشقاء من ذوي وأُسر شهداء الجيش الوطني اليمني بكل حفاوة وترحيب، وتم إنهاء إجراءات دخولهم بكل يُسر وسهولة".

وأشار اللواء "اليحيى" إلى أن استقبال حجاج بيت الله من قِبل جوازات منفذ الوديعة كان له بالغ الأثر في نفوسهم، وتمنى لهم حجًّا مبرورًا وسعيًا مشكورًا، والعودة إلى بلدهم بعد أداء مناسك الحج سالمين غانمين.

وامس الاثنين غادر الفوج الاول من حجاج أسر الشهداء بالجيش الوطني مدينة مأرب، متوجها إلى الاراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لإداء مناسك الحج للعام 1440 هجرية .

وتستضيف المملكة حجاج أسر الشهداء ضمن مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي يستفيد منها ألفا حاج وحاجة من ذوي الشهداء والمصابين.

وكان في وداع الحجاج مدير دائرة الرعاية الإجتماعية بوزارة الدفاع العميد ركن جميل أحمد الأشول، وقيادة قوات التحالف بمأرب، وكافة موظفي دائرة الرعاية الذين حرصوا على تسهيل إجراءات التفويج وخدمة اسر الشهداء بالتنسيق مع قيادة التحالف بمارب وحكومة المملكة العربية السعودية.

وأعرب الحجاج عن ارتياحهم وشكرهم لدائرة الرعاية ولجنة الحج وحكومة خادم الحرمين الشريفين، مثمنين اهتمام القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بالرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، على ما يولوه من رعاية لأسر الشهداء والمصابين .