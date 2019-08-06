تسجيل تراجع جديد في قيمة الدولار والريال السعودي اليوم «تعرف على أسعار الصرف»

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أسعار بيع وشراء الدولار الأمريكي والريال السعودي امام الريال اليمني اليوم الثلاثاء 6/8/2019
السعودي
شراء 150.50
بيع 151.50
الدولار
شراء 573
بيع 577
* الاسعار غير ثابتة وتتغير