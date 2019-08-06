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تسجيل تراجع جديد في قيمة الدولار والريال السعودي اليوم «تعرف على أسعار الصرف»

الثلاثاء 06 أغسطس-آب 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار بيع وشراء الدولار الأمريكي والريال السعودي امام الريال اليمني اليوم الثلاثاء 6/8/2019

السعودي 

شراء 150.50 

بيع 151.50

الدولار  

شراء 573 

بيع 577

* الاسعار غير ثابتة وتتغير

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