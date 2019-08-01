«حماس»تفقد أحد قادتها التاريخيين في غزة

الثلاثاء 06 أغسطس-آب 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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توفي، اليوم الاثنين، القيادي التاريخي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أحمد نمر حمدان، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 80 عاماً.

ونعت الحركة، في بيان، القائد حمدان، الذي "شكّل على مدار سنوات رمزاً واجه كل الصعاب، وكان صوتاً صادقاً حراً يعبر عن نبض الحركة الإسلامية والشعب الفلسطيني".

ويعد حمدان من القيادات الأولى لجماعة الإخوان المسلمين وحركة "حماس"، ومن الدعاة الإسلاميين الأوائل في فلسطين، بحسب بيان الحركة.

واعتقل عدة سنوات في السجون الإسرائيلية؛ بسبب خطاباته التي كانت تدعو لمقاومة الاحتلال.

وتم إبعاده من قبل "إسرائيل" إلى جنوب لبنان، ضمن 415 ناشطاً من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، عام 1992.