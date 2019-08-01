وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية في تلبية آمال وتطلعات الشعب اليمني حتى تحقيق النصر

الثلاثاء 06 أغسطس-آب 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- مأرب

عدد القراءات 170

أكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، أن المؤسسة العسكرية اليمنية المبنية وفق أسس علمية ووطنية هي الضامن الأساس والآمن لاستكمال تحرير ما تبقى من الوطن من المليشيا الحوثية المتمردة المدعومة من إيران واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق أمن واستقرار اليمن وتأمين عملية الانتقال لبناء دولته ومستقبله.

وقال وزير الدفاع خلال حضوره ، اليوم الاثنين حفل تخرج الدفعة الرابعة لتأهيل الضباط وطلاب الكليات العسكرية الذي أقامته وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة بمدرسة القوات الخاصة بمحافظة مأرب "أن مؤسسة الوطن الدفاعية ستظل الرهان الصلب لحماية الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية والخيارات الشعبية وإفشال المشاريع الهدّامة وأحلام العودة لظلام الماضي ومحاربة الإرهاب والتطرف وصد المخططات الرامية للعبث بأمن واستقرار اليمن والمنطقة".

واضاف "ان القوات المسلحة ماضية في تلبية آمال وتطلعات الشعب اليمني في استعادة حريته وكرامته، وتخوض البطولات وتبذل التضحيات في سبيل الوطن حتى تحقيق النصر وانهاء الظلم ورفع المعاناة والعبث التي سبّبتها المليشيا الحوثية".

وأكد الفريق المقدشي، على أهمية التأهيل والتدريب والاعداد القتالي والمعنوي في بناء القوات المسلحة بما يؤهلها للقيام بواجباتها بكفاءة واقتدار..مهنئاً لضباط المتخرجين..ناقلاً لهم وللطاقم التدريبي تحايا فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك..مثمناً الاهتمام الكبير والرعاية والدعم الذي توليه القيادة السياسية والعسكرية لمواصلة بناء القوات المسلحة..موضحاً أن معركة البناء والاعداد تمثل أهمية محورية في اسناد المعركة التي يخوضها أبطال الجيش في مختلف ميادين الدفاع عن الوطن.

وقال الفريق المقدشي" إن تخرج هذه الدفعة وغيرها من الدفعات يعتبر إضافة متميزة سيكون لها الأثر الايجابي على المؤسسة العسكرية"..مشيرا الى أن الضباط المتخرجين سينتقلون إلى وحداتهم ومواقعهم ولديهم خبرة ومعرفة وعلوم عسكرية كبيرة وكافية.

وأشاد وزير الدفاع بما تحقق من انجازات في سبيل اعادة بناء المؤسسة العسكرية بعيداً عن المحسوبية والولاءات الضيقة..مشيراً إلى أن المليشيا الحوثية استحوذت على مؤسسات الدولة ومقدرات القوات المسلحة بما فيها السلاح والعتاد وتسخرها في حروبها ضد الشعب اليمني وتحويل اليمن إلى بؤرة خطر لتهديد أمن المنطقة وأمن الملاحة الدولية ومنصة لاطلاق الصواريخ والطائرات المتفجرة لاستهداف دول الجوار وقصف المصالح والمنشئات الحيوية والمدنية.

وثمّن الفريق المقدشي مواقف الأشقاء في دول التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقفتهم الشجاعة مع الشعب اليمني في معركة المصير الواحد والمصلحة العروبية المشتركة، وما يقدمونه من دعم لإعادة بناء القوات المسلحة والوقوف إلى جانب إخوانهم أبطال الجيش الوطني في مختلف الميادين معمدين ذلك بدمائهم الزكية.

حضر الحفل رئيس هيئة التدريب والتأهيل بوزارة الدفاع اللواء الركن محمد بن محمد الردفاني، ونائبه اللواء الركن موفق منصر.