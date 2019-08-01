بمشاركة طائرات الأباتشي..قوات اللواء أول خاصة تنفذ عملية عسكرية واسعة بـ«حجة» - نتائج العملية

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تمكنت قوات الجيش الوطني في محور حرض من احراز تقدم كبير شمال محافظة حجة.
ونفذت قوات اللواء أول خاصة عملية عسكرية واسعة بدعم واسناد من قوات التحالف العربي على مواقع المليشيات الحوثية، سيطرت من خلال العملية على سلسلة جبال مبعوثة الاستراتيجية المطلة على سوق المزرق شرق مديرية حرض.
وقال مصدر عسكري إن الجيش استطاعت دحر مليشيات الحوثي من سلسلة جبال مبعوثة بعد أن خاضت معها معارك عنيفة استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة.
وذكرت المصادر أن عناصر المليشيا في السلسلة الجبلية لاذت بالفرار تاركة ورائها جثث قتلاها وكمية مختلفة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
العملية العسكرية رافقها غطاء جوي من مقاتلات التحالف العربي، وبمشاركة من طائرات الأباتشي السعودية.