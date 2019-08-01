تنفيذي «مأرب» يعقد إجتماعه الدوري برئاسة اللواء «العرادة»

الثلاثاء 06 أغسطس-آب 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- مأرب

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عقد المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب ،اليوم الاثنين، اجتماعه الدوري لشهر أغسطس برئاسة محافظ المحافظة اللواء سلطان بن علي العرادة، لمناقشة عدد من القضايا الخدمية والأداء الوظيفي في المحافظة.

حيث استعرض الاجتماع الذي حضره وكلاء المحافظة؛ تقرير مكتب الكهرباء بالمحافظة والمتضمن الإحاطة عن وضع خدمة الكهرباء والجهود المبذولة لتطويرها ، ومواجهة مشاكلها الطارئة جراء الضغط الكبير عليها وزيادة الاستهلاك ، في ظل ما تشهده المحافظة من توسع كبير في السكان والأنشطة العمرانية والتجارية والاستثمارية إلى جانب ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف.