”سلطان العرادة“ يعلق على ممارسات المليشيات الجنوبية بحق ابناء الشمال في ”عدن“

الإثنين 05 أغسطس-آب 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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عبر محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة عن إدانة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي والمكونات السياسية والشعبية في المحافظة للمجازر البشعة جراء الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها جماعات التطرف والإرهاب (مليشيا الحوثي وداعش الارهابية ) في العاصمة المؤقتة عدن .

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم اجتماع المكتب التنفيذي للمحافظة لشهر أغسطس، حيث وقف المجتمعون دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء العمليات الإرهابية التي استهدفت معسكر الجلاء وقسم شرطة الشيخ عثمان في عدن.

وأكد المحافظ العرادة في كلمته الافتتاحية أن العمليات الإرهابية التي ارتكبت بشكل منسق ومتزامن، تؤكد الارتباط الوثيق والتنسيق العميق بين مليشيا الحوثي الانقلابية وجماعة داعش ، وتطابق مشروعهم وسلوكهم.

ودعا محافظ مأرب المجتمع الإقليمي والدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية، ومساعدة اليمن لتجاوز الأخطار المحدقة بأمنه واستقراره .. لافتاً إلى أن العنف لا يولد إلا العنف والحقد والكراهية.

وأكد أن تلك الأعمال الإرهابية وتداعياتها من أحداث لن تنال من العاصمة عدن حاضنة الثوار وقبلة الأحرار، وستظل عصية على كل التحديات.. معتبراً التداعيات التي حصلت بعدن من سلوكيات وتصرفات أليمة، هي تصرفات فردية لاقت كل إدانة ورفض من المكونات المجتمعية في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية.