رسميا.. مان يونايتد يتعاقد مع أغلى مدافع في التاريخ

الإثنين 05 أغسطس-آب 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تعاقده رسمياً مع مدافع ليستر سيتي ومنتخب إنجلترا "هاري ماغواير"، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح مانشستر يونايتد، عبر موقعه الرسمي، أنه ضم "ماغواير" بعقد يمتد لمدة 6 مواسم مع خيار التمديد لعام آخر، ولم يكشف عن قيمة الصفقة، لكن تقارير صحفية أكدت أن الاتفاق تم بين الناديين على دفع 80 مليون إسترليني.

وفي حال صحة الرقم المعلن عن قيمة الصفقة فإن "ماغواير" بات أغلى مدافع في التاريخ متخطيًا الهولندي "فيرغيل فان ديك"، الذي انتقل لصفوف ليفربول قادماً من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني في يناير/كانون الثاني 2018.

ويعد "ماغواير" أحد أعمدة منتخب إنجلترا الذي بلغ نصف نهائي كأس العالم 2018، وشارك مع ليستر سيتي في 32 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف، في الموسم الماضي.