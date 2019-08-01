رسميا.. برشلونة ينهي الجدل حول التعاقد مع نيمار

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حسمت إدارة نادي برشلونة الإسباني، الجدل المثار حول التعاقد مع نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب البرازيل، "نيمار دا سيلفا"، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكد نائب رئيس نادي برشلونة، "جوردي كاردونر"، أن التعاقد مجددا مع "نيمار" من باريس سان جرمان مستبعد في الوقت الحالي.
وترك "كاردونر" الباب مفتوحا أمام إمكانية أن تتغير الأمور قبل إقفال باب الانتقالات الصيفية في الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل.
وقال "كاردونر" في مقابلة مع شبكة "تي في 3" الإسبانية: "اليوم، ليس ثمة قضية اسمها نيمار، الأمور معقدة، نحن طرف غير فاعل، ندرك بأنه ليس سعيدا في باريس، وهذه مشكلة يجب أن تحل في باريس".
وأضاف: "لم نتحدث إلى باريس سان جيرمان، ثمة احترام كبير بين الناديين، وإذا طرأ أي جديد في قضية نيمار، سنتحدث في الأمر، اليوم وفي هذا اللحظة بالذات، فان الأمر مستبعد".
ولعب النجم البرازيلي في صفوف برشلونة من 2013 إلى 2017 قبل الانتقال إلى فريق العاصمة الفرنسية في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.