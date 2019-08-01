الإثنين 05 أغسطس-آب 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 124

أكدت الجزائر استعدادها لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم "كان 2021"، بدلاً من الكاميرون، في حالة طلب منها ذلك.

وأوضح وزير الشباب والرياضة الجزائري، "رؤوف سليم برناوي": "في حالة تلقينا الضوء الأخضر من السلطات، فإننا قادرون على ذلك".

وأضاف "برناوي" في مؤتمر صحفي نقلته قناة "النهار" الجزائرية: "البعض أخذ هذا الأمر بسخرية، ولكنني أرى أننا نملك الملاعب اللازمة من أجل ذلك".

واستشهد الوزير بتجربة تنظيم مصر لأمم أفريقيا 2019، وقال: "مصر وضعت بعض الروتوش على ملاعبها لتكون جاهزة لتنظيم البطولة".

وحصلت الكاميرون على حق تنظيم نسخة 2021 بعدما تم سحب تنظيم نسخة 2019 منها بسبب عدم الجاهزية، ولم تتم الإشارة إلى سحب البطولة منها مرة أخرى حتى الآن. الجزائر تعلن استعدادها تنظيم كأس أمم أفريقيا 2021

أكدت الجزائر استعدادها لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم "كان 2021"، بدلاً من الكاميرون، في حالة طلب منها ذلك.

وأوضح وزير الشباب والرياضة الجزائري، "رؤوف سليم برناوي": "في حالة تلقينا الضوء الأخضر من السلطات، فإننا قادرون على ذلك".

وأضاف "برناوي" في مؤتمر صحفي نقلته قناة "النهار" الجزائرية: "البعض أخذ هذا الأمر بسخرية، ولكنني أرى أننا نملك الملاعب اللازمة من أجل ذلك".

واستشهد الوزير بتجربة تنظيم مصر لأمم أفريقيا 2019، وقال: "مصر وضعت بعض الروتوش على ملاعبها لتكون جاهزة لتنظيم البطولة".

وحصلت الكاميرون على حق تنظيم نسخة 2021 بعدما تم سحب تنظيم نسخة 2019 منها بسبب عدم الجاهزية، ولم تتم الإشارة إلى سحب البطولة منها مرة أخرى حتى الآن.