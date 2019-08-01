قوات الجيش تنجح في تفجير مخزن أسلحة استراتيجي تابع «للحوثيين»

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فجر الجيش الوطني اليوم الاثنين مخزن أسلحة لمليشيا الحوثي المتمردة في آل ثابت بمديرية قطابر شمال محافظة صعدة.
ونقلت وكالة "سبأ" عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تفجير مخزن أسلحة استراتيجي في جبال "الجلحه" في آل ثابت بمديرية قطابر شمال صعدة والتي كانت المليشيا تتخذه مركزاً لتموين عناصرها وأطلاق الصواريخ الحرارية والمدفعية المتوسطة على المناطق السكانية".
وذكر المصدر أن العملية التي نفذها الجيش الوطني أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا وكبدتها خسائر كبيرة.
وكانت مليشيا الحوثي قد شنت قصفاً الأسبوع الفائت على سوق آل ثابت وأسفر القصف عن مقتل وجرح عدد من المدنيين.