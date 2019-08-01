الخدمة المدنية تعلن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك

الإثنين 05 أغسطس-آب 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات،اليوم الاثنين أن إجازة عيد الاضحى المبارك للعام الهجري 1440 لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة تبدأ يوم السبت الموافق 9 ذي الحجة وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 13 ذي الحجة وذلك وفقا لنص المادة (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.

وقال بيان صادر عن الوزارة، نشرته وكالة الأنباء اليمنية -سبأ- أن يوم الخميس سيكون إجازة رسمية كونه يقع بين إجازتين، وأن الدوام الرسمي يبدأ الأحد الموافق 18 أغسطس 2019م .

وعبرت الوزارة بهذه المناسبة الدينية العظيمة عن أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية والى كافة أبناء الشعب اليمني .