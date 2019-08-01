مقاتلات التحالف تقضي على قيادي «حوثي» بارز من «عمران» مع خمسة من مرافقيه بينهم أحد مقربي « ناجي جمعان»- صورة وزير الاوقاف يباغت وكالات الحج ويتفقد أوضاع حجاج اليمن في مواقع اقامتهم بمكة المكرمة أول صرخة دولية لانقاذ أبناء الشمال من مليشيا الامارات في ”عدن“ في عملية خاطفة .. القبض على أخطر المطلوبين امنيا في اليمن ومطلوب لدى الانتربول الدولي ”عبدالملك“ يناقش مع السفير الأمريكي تطورات الأوضاع في ”عدن“ مشروع سعودي في 9 محافظات والملك سلمان يفرح 15 ألف طفل يمني شاهد بالصور : ماذا حدث أمس بصنعاء وكيف ظهر «عبدالملك الحوثي» خطيبا في «جامع الصالح»؟ مسئول في عدن يدعو لـ محاكمة عاجلة ويتضامن مع «الشماليين» .. 3 مناطق هي الأكثر عنفا ضد «ابناء الشمال» وهذا ما حدث في «المنصورة» تواطؤ مكشوف وتعاون من نوع آخر وعقود مشبوهة .. كيف حمت الامم المتحدة قيادي حوثي من طيران التحالف؟ هجوم كبير يستهدف السعودية وروايتان مختلفتان
لقي قيادي حوثي بارز يوم امس الاحد 4 اغسطس 2019 م مصرعه مع خمسة عناصر من مرافقيه في ضربة جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي.
وذكرت مصادر خاصة لـ«مأرب برس» على ان القيادي الحوثي المدعو العميد حيدر قايد حيدر قد لقي مصرعة مع خمسة عناصر من مرافقيه وهم (حيدر محمد حسين ناجي جمعان - عبد المجيد القاضي - عدنان محسن عطية - معتز محمد فروان - يوسف خالد حيدر ) وذلك في ضربة جوية لمقاتلات التحالف العربي اثناء تواجدهم بمحافظة صعدة.
وأوضحت المصادر بأن الصريع الحوثي ينتمي إلى مديرية سفيان التابعة إدارياً لمحافظة عمران.
وذكرت المصادر بأن حشود حوثية توافدت منذ صباح اليوم الاثنين الى مركز محافظة عمران لاستقبال جثمان الصريع الحوثي قايد حيدر ومرافقيه.
وبحسب المصادر يعتبر الصريع الحوثي من القيادات الحوثية الميدانية البارزة التي لها دور كبير في تنفيذ عدد من جرائم القتل الحوثية بحق العشرات من المواطنين بمحافظة عمران منذ ان اجتاحت المليشيات المحافظة وحتى ان لقي مصرعه يوم أمس.