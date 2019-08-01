  وزير الاوقاف يباغت وكالات الحج ويتفقد أوضاع حجاج اليمن في مواقع اقامتهم بمكة المكرمة

الإثنين 05 أغسطس-آب 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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إطلع وزير الاوقاف والارشاد الدكتور احمد عطية ومعه وكيل الوزارة المساعد لقطاع الحج والعمرة طارق القرشي مساء أمس على أحوال وأوضاع الحجاج اليمنيين في مواقع إقامتهم في عدد من فنادق مكة المكرمة .

وتعرف الوزير عطية في جولته من القائمين على الوكالات الناقلة على طبيعة ومستوى ونوعية الخدمات الفندقية المقدمة للحجاج سواء من حيث التسكين او التنقل ومدى مطابقتها مع الشروط المحددة من قبل الوزارة بهدف راحة الحاج وتأمين احتياجاته ورعايته وفي مقدمتها الجانب الصحي .

كما تعرف على الاجواء الروحانية التي يعيشها الحجاج في أداء صلواتهم وتكبيرهم وتهليلهم والتقرب الى الله بالدعاء بأداء مناسك الحج بيسر وسهولة .

واستمع الوزير من الحجاج أنفسهم في تلك المواقع الى مستوى ما يلمسونه ويعايشونه من الخدمات ومدى تلبيتها لاحتياجاتهم ، متمنيا لكل الحجاج أقامة سعيدة والعودة الى أهاليهم سالمين غانمين ، وأن تنقشع الغمة التي حلت في بلادنا ليعود اليمن كمال كان سعيدا ، مبديا استعداد قيادة الوزارة لمعالجة أي إخلال يعكر صفو أجواء الحجاج يتم الابلاغ به من قبلهم مع من يعنيهم الامر .