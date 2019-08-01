مقاتلات التحالف تقضي على قيادي «حوثي» بارز من «عمران» مع خمسة من مرافقيه بينهم أحد مقربي « ناجي جمعان»- صورة وزير الاوقاف يباغت وكالات الحج ويتفقد أوضاع حجاج اليمن في مواقع اقامتهم بمكة المكرمة أول صرخة دولية لانقاذ أبناء الشمال من مليشيا الامارات في ”عدن“ في عملية خاطفة .. القبض على أخطر المطلوبين امنيا في اليمن ومطلوب لدى الانتربول الدولي ”عبدالملك“ يناقش مع السفير الأمريكي تطورات الأوضاع في ”عدن“ مشروع سعودي في 9 محافظات والملك سلمان يفرح 15 ألف طفل يمني شاهد بالصور : ماذا حدث أمس بصنعاء وكيف ظهر «عبدالملك الحوثي» خطيبا في «جامع الصالح»؟ مسئول في عدن يدعو لـ محاكمة عاجلة ويتضامن مع «الشماليين» .. 3 مناطق هي الأكثر عنفا ضد «ابناء الشمال» وهذا ما حدث في «المنصورة» تواطؤ مكشوف وتعاون من نوع آخر وعقود مشبوهة .. كيف حمت الامم المتحدة قيادي حوثي من طيران التحالف؟ هجوم كبير يستهدف السعودية وروايتان مختلفتان
إطلع وزير الاوقاف والارشاد الدكتور احمد عطية ومعه وكيل الوزارة المساعد لقطاع الحج والعمرة طارق القرشي مساء أمس على أحوال وأوضاع الحجاج اليمنيين في مواقع إقامتهم في عدد من فنادق مكة المكرمة .
وتعرف الوزير عطية في جولته من القائمين على الوكالات الناقلة على طبيعة ومستوى ونوعية الخدمات الفندقية المقدمة للحجاج سواء من حيث التسكين او التنقل ومدى مطابقتها مع الشروط المحددة من قبل الوزارة بهدف راحة الحاج وتأمين احتياجاته ورعايته وفي مقدمتها الجانب الصحي .
كما تعرف على الاجواء الروحانية التي يعيشها الحجاج في أداء صلواتهم وتكبيرهم وتهليلهم والتقرب الى الله بالدعاء بأداء مناسك الحج بيسر وسهولة .
واستمع الوزير من الحجاج أنفسهم في تلك المواقع الى مستوى ما يلمسونه ويعايشونه من الخدمات ومدى تلبيتها لاحتياجاتهم ، متمنيا لكل الحجاج أقامة سعيدة والعودة الى أهاليهم سالمين غانمين ، وأن تنقشع الغمة التي حلت في بلادنا ليعود اليمن كمال كان سعيدا ، مبديا استعداد قيادة الوزارة لمعالجة أي إخلال يعكر صفو أجواء الحجاج يتم الابلاغ به من قبلهم مع من يعنيهم الامر .