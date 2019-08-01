”عبدالملك“ يناقش مع السفير الأمريكي تطورات الأوضاع في ”عدن“

الإثنين 05 أغسطس-آب 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال رئيس الوزراء معين عبدالملك، اليوم الاثنين، إن التصعيد الأخير من قبل المتمردين الحوثيين مؤشر واضح على الهروب من استحقاقات السلام، ومحاولة إيرانية بائسة لمواجهة عزلتها الدولية.



وجدد رئيس الوزراء خلال لقائه سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل، التزام الحكومة مع التحالف العربي باستكمال معركة اليمنيين الأهم في القضاء على مشروع إيران.. وفقا لوكالة الأنباء اليمنية"سبأ".



ولفت إلى أن أي إثارة لمشاكل أو خلافات أخرى سيتم تجاوزها بشكل عاجل وسريع، لان المصلحة المشتركة داخلياً وخارجياً هي لوحدة الصف الوطني في مواجهة العدو المشترك.



وجرى في اللقاء مناقشة التطورات الأخيرة على الساحة الوطنية في ضوء التصعيد الحوثي باستمرار استهداف المنشآت المدنية في السعودية والهجمات الإرهابية المتزامنة التي استهدفت عدن مؤخراً، والأحداث التي تلتها.



وقال رئيس الوزراء، إن ميليشيات التمرد الحوثية تعمل جاهدة على استغلال الجرائم الإرهابية التي ترتكبها في شق الصف الوطني وتمزيق النسيج الاجتماعي..



وأكد أن الأحداث الأخيرة في عدن عقب جرائمها الإرهابية المتزامنة مع تنظيم داعش كشفت هذه الأجندة، لكن الجميع بات يدركها وحتما ستفشل فالعدو معروف وغايته واضحة.. منوها بالرفض الشعبي في عدن وبقية المحافظات الجنوبية للانتهاكات التي حدثت عقب تلك الأعمال الإجرامية ضد مواطنين أبرياء بدوافع مناطقية.



وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة وبالتنسيق مع قيادات تحالف دعم الشرعية، تعمل على احتواء وإيقاف هذه الانتهاكات واستعادة الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن واستمرار تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات، والتي أثمرت بشكل ملموس في تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطنين..



وأكد عزم الحكومة والتحالف ماضون بثبات نحو القضاء على مشروع إيران في اليمن واستكمال إنهاء تمرد وكلائها من مليشيا الحوثي، والمضي في معالجة جميع الأوضاع الأمنية والخدمية في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة.



وجدد دعوته لجميع أبناء الشعب اليمني للاصطفاف إلى جانب الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي والمشروع الوطني، باعتباره طوق النجاة الوحيد لإخراج اليمن من مرحلة الحرب إلى مرحلة السلام، وتأسيس يمن اتحادي جديد يرتكز على قيم العدالة والمساواة ودولة النظام والقانون والتوزيع العادل للثروة والسلطة وإزالة كل عثرات وأخطاء الماضي وتصحيحها.



بدوره جدد السفير الأمريكي، إدانة بلاده للأعمال الإرهابية التي حدثت مؤخراً في عدن واستنكارها للتصرفات الحوثية وعمليات التصعيد التي تمارسها..



وأكد التزام بلاده باستمرار دعم الشرعية اليمنية وبما يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والسلام..لافتا إلى مساندة الولايات المتحدة لجهود الحكومة اليمنية في تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

