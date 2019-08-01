مشروع سعودي في 9 محافظات والملك سلمان يفرح 15 ألف طفل يمني

الإثنين 05 أغسطس-آب 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- مأرب

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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الاثنين، بمحافظة مأرب والجوف والمهرة، مشروع "كساء فرحتكم فرحتنا2"، لعيد الأضحى والذي تنفذه مؤسسة صلة للتنمية.

ويستهدف المشروع السعودي 15,000 طفلا يمنيا في تسع محافظات (الضالع، لحج، الحديدة، الجوف، حضرموت، عدن، مأرب، سقطرى، المهرة)..

وقال مندوب مؤسسة صلة للتنمية الشريك المنفذ ، سالم بامسلم، إن المشروع يهدف إلى تخفيف معاناة الأسر الفقيرة والنازحة والمتضررة من الأحداث، وإدخال الفرحة عليها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

من جانبه أوضح الدكتور محمد باهيثم مندوب مؤسسة صلة بمحافظة مارب والجوف ، أن المشروع يستهدف 15000 طفلا وطفلة، في تسع محافظات يمنية.

وذكر أن المشروع يتضمن توزيع كسوة العيد وهدايا وألعاب عيدية للأطفال.

من جهته شكر وكيل أول محافظة المهرة، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على هذه اللفتة والإنسانية وحضور المركز بهذا الكساء في كل بيت نازح وفقير و متضرر.

حضر فعالية التدشين في محافظة المهرة مدير مركز الملك سلمان للإغاثة بالمحافظة عبدالله مساعد العنقري وممثل السلطة المحلية بالمحافظة مختار محمد الجعفري وكيل أول محافظة المهرة، وعدد من مدراء الإدارات المحلية ومندوبي الشريك المنفذ مؤسسة صلة للتنمية.

كما حضر فعالية التدشين في محافظة مأرب والجوف ممثلي السلطة المحلية ومندوبي الشريك المنفذ.