مسئول في عدن يدعو لـ محاكمة عاجلة ويتضامن مع «الشماليين» .. 3 مناطق هي الأكثر عنفا ضد «ابناء الشمال» وهذا ما حدث في «المنصورة»

الإثنين 05 أغسطس-آب 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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دعا مسؤول محلي في العاصمة المؤقتة عدن الى محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق ابناء الشمال (في اشارة الى مليشيات الامارات من الحزام الامني وانصار المجلس الانتقالي).

وأدان وكيل محافظة عدن ، عدنان الزاكي ما وصفها بأعمال الترحيل للمواطنين من عدن .

وقال الزاكي في فيديو قصير (وصل مأرب برس) ان تلك الاعمال غير قانونية ويجب محاسبة مرتكبيها بمحاكمة عاجلة.

في سياق متصل ،دعت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي ومقرها أمستردام الحكومة اليمنية والسلطات المحلية في محافظة عدن للحد من أعمال العنف التي تقوم بها مجموعات مسلحة ضد مدنيين عزّل من النازحين.

ووفقاً لمصادر رايتس رادار فقد انتشرت أعمال العنف ضد العمال والنازحين من أبناء المحافظات الشمالية بشكل يتنافى مع مقتضيات القانون الإنساني الدولي فضلاً عن أن أغلبها أخذت طابعاً عنصرياً، في العديد من مناطق محافظة عدن وفي مقدمتها مناطق المنصورة والشيخ عثمان وكريتر.

وأفاد شهود عيان لرايتس رادار أن مجموعات مسلحة تابعة لقوات (لحزام الأمني) قامت في مديرية المنصورة باعتداءات جماعية طالت عُمّالا ومدنين ينتمون للمناطق الشمالية.

واوضحت ان المسلحين قاموا باقتحام مقرات العمل كالمطاعم والدكاكين والكافتيريات والمعامل الانتاجية وطرد العمال الشماليين منها والاعتداء عليهم بالضرب والإهانات وتوجيه ألفاظ نابية ذات نفسٍ مناطقي.

وقال شاهد عيان في إفادته ان مجموعة مسلحة اقتحمت سوق المنتجات الزراعية في منطقة المنصورة تعرضت خلالها بعض المطاعم والمحال التجارية للاقتحام والتدمير وطرد البائعين الشماليين منها و اعتقلت عشرات المدنيين الشماليين بشكل تعسفي، كثير منهم نازحون، ثم اقتادتهم بشكل إجباري ومهين إلى شاحنات بضائع خُصّصت لنقلهم الى خارج نطاق محافظتي عدن ولحج.

وطالبت رايتس رادار الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالتدخل العاجل للحد من ترحيل النازحين الشماليين الذين وقعوا ضحايا هذه الحملات العنصرية العشوائية، خصوصاً وأن المئات منهم لديهم أسر وأطفال وأجبروا على الترحيل، ناهيك عن تعرضهم للحرمان القسري من مصادر عيشهم التي تعرضت للإتلاف والدمار من قبل المجموعات المسلحة.

كما دعت رايتس رادار للحد من حملات التحريض التي تقودها وسائل إعلام موجهة لمنع تصاعد موجة الكراهية بين أبناء البلد الواحد، والعمل بشكل جاد لضمان سلامة النازحين الشماليين وحمايتهم وفقاً لمقتضى القانون الإنساني الدولي الذي يحفظ حقوق النازحين.