مقتل وإصابة العشرات في انفجار مروع وسط القاهرة  

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وقع حادث سير مروع في العاصمة المصرية، القاهرة، الليلة الماضية، أسفر عن سقوط 19 قتيلاً وأكثر من 30 جريحاً، جراء تصادم بين عدد من السيارات نتج عنه انفجار حسبما أعلنت السلطات المصرية فجر اليوم، الإثنين.
وقالت وزارة الصحة المصرية في بيان، إنّ حصيلة الحادث هي "19وفاة و32 مصاباً في حادث معهد الأورام" الواقع في وسط القاهرة.
من جهتها قالت وزارة الداخلية في بيان، إنّه "حال سير إحدى السيارات الملّاكي المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل، أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بـ3 سيارات، الأمر الذي أدّى لحدوث انفجار نتيجة الاصطدام".
وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي سيارات الإطفاء وهي تحاول السيطرة على حريق هائل وعدداً من السيارات الخاصة المتلفة نتيجة الانفجار.
وأمر النائب العام المصري فريقاً من النيابة بالتوجه لموقع الحادث لجلاء أسبابه.