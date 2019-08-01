الوزير «عطية» يلتقي بالمرشدين والوعاظ ويشيد بدورهم التوعوي لحجاج بيت الله الحرام إيران تعلن جنسية ناقلة النفط المُحتجزة في الخليج اكتشاف مفاجأة مذهلة موجودة داخل الهرم الكبير بمصر مليشيا «الحزام الأمني» تصعد من جديد في «عدن»وهذه أسباب الاشتباكات الجنيه السوداني يصعد عقب توقيع اتفاق بين العسكري والمعارضة نيويورك تايمز: هكذا تتحدى إيران العقوبات الأميركية وتصدر نفطها رسميا.. برشلونة يعلن التعاقد مع فيربو تصعيد حوثي جديد بـ«الحديدة» مانشستر سيتي يفتتح موسمه بلقب درع الاتحاد على حساب ليفربول هرولة إماراتية جديدة ومخزية نحو إيران.. ماذا فعلت؟
التقى معالي وزير الاوقاف والارشاد القاضي الدكتور احمد عطية اليوم الاحد بالمرشدين والوعاظ والدعاة المشاركين في توعية حجاج بيت الله الحرام للموسم الحالي 1440 هجرية.
وحث الوزير عطية المرشدين على القرب من الحجاج وارشادهم وتوعيتهم وتوضيح احكام المناسك والشعائر.
واكد الوزير عطية على اهمية توعية الحجاج من قبل الوعاظ بالابتعاد عن الخوض في اي خلافات سياسية او غيرها.
وجعل من شعيرة الحج بعيدة كل البعد عن الصراعات الموجودة اليوم.
واشار الوزير عطية ان وزارة الاوقاف والارشاد رفعت شعارا" ( بان الحج عبادة وتقديس لاشعارات وتسييس).
داعيا" جميع اعضاء لجنة الارشاد والتوعية بالقيام بمهامها وتوعية الحجاج وارشادهم وتقديم النصح والمشورة في امور الحج ليتمكنوا من اداء مناسكهم بكل سهوله ويسر.