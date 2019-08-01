الوزير «عطية» يلتقي بالمرشدين والوعاظ ويشيد بدورهم التوعوي لحجاج بيت الله الحرام

الإثنين 05 أغسطس-آب 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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التقى معالي وزير الاوقاف والارشاد القاضي الدكتور احمد عطية اليوم الاحد بالمرشدين والوعاظ والدعاة المشاركين في توعية حجاج بيت الله الحرام للموسم الحالي 1440 هجرية.

وحث الوزير عطية المرشدين على القرب من الحجاج وارشادهم وتوعيتهم وتوضيح احكام المناسك والشعائر.

واكد الوزير عطية على اهمية توعية الحجاج من قبل الوعاظ بالابتعاد عن الخوض في اي خلافات سياسية او غيرها.

وجعل من شعيرة الحج بعيدة كل البعد عن الصراعات الموجودة اليوم.

واشار الوزير عطية ان وزارة الاوقاف والارشاد رفعت شعارا" ( بان الحج عبادة وتقديس لاشعارات وتسييس).

داعيا" جميع اعضاء لجنة الارشاد والتوعية بالقيام بمهامها وتوعية الحجاج وارشادهم وتقديم النصح والمشورة في امور الحج ليتمكنوا من اداء مناسكهم بكل سهوله ويسر.