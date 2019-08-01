تصعيد حوثي جديد بـ«الحديدة»

الأحد 04 أغسطس-آب 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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صدت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، هجوما لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، باتجاه مديرية بيت الفقيه جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وحسب موقع الجيش "سبتمبرنت" فقد حاولت مجاميع من المليشيا الحوثية، التقدم باتجاه، منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه.

وأفشلت قوات الجيش محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها خسائر في العدد والعدة.

وتشن مليشيا الحوثي هجماتها على مواقع الجيش رغم اعلانها المستمر بالالتزام بوقف التصعيد في الحديدة.