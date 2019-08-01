هرولة إماراتية جديدة ومخزية نحو إيران.. ماذا فعلت؟

الأحد 04 أغسطس-آب 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات

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قررت أبوظبي التي تعيش علاقاتها مع طهران وضعاً أمنياً وسياسياً ساخناً، تقديم تسهيلات كبيرة للتجار الإيرانيين، وذلك إثر مباحثات بين البلدين.

وأكدت رابطة التجار الإيرانيين في الإمارات، اليوم الأحد، قرار تعاملها مع المستثمرين الإيرانيين، ومنحهم تأشيرات سفر تجارية، وفتح حسابات مصرفية لهم.

وقال رئيس الرابطة، عبد القادر فقيهي: إن "حاكم دبي (محمد بن راشد آل مكتوم) وعد بتمديد تأشيرات السفر الملغاة وإعادة فتح الحسابات المصرفية المغلقة".

وأضاف أن هذه الإجراءات ستتخذ "شريطة أن يتمتع التجار بسمعة حسنة والرغبة في ممارسة الأعمال التجارية في الإمارات"، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وأكد فقيهي أنه ستتم إعادة فتح مراكز الصيرفة الإيرانية في الإمارات في غضون أيام، وذلك بإيعاز من البنك المركزي الإماراتي.

وأوضح أن حاكم دبي وعد بتقديم تسهيلات للمستثمرين الإيرانيين رغم العقوبات الأمريكية، لكنه اشترط الموافقة على تجارة السلع التي لا تشملها العقوبات.

وتابع: "لمسنا انفتاحاً في الإمارات لاستئناف أجواء التجارة مع إيران"، مبيناً أن حجم التبادل بينهما انخفض خلال السنوات الماضية.

وانخفض التبادل التجاري بين إيران والإمارات من 70 إلى 40 مليار دولار، نظراً للعلاقات المتوترة بينهما على خلفية تحالف أبوظبي مع الرياض.