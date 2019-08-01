تحرك جديد للبنك المركزي اليمني للحد من انهيار العملة

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أكد الوكيل المساعد لقطاع الرقابة في البنك المركزي منصور راجح،اليوم الاحد 4 اغسطس 2019 م أن العام القادم سيشهد تطورا في أعمال الصرافة من خلال ربط شركات ومنشآت الصرافة العاملة في عموم الجمهورية بشبكة إلكترونية عامة ستحد من التلاعب والمضاربة بالعملة وتمويل الإرهاب، بحسب وكالة "سبأ" الرسمية.
جاء ذلك خلال اجتماع مع مدراء وممثلي شركات الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن والذي ناقش توجيه تعميم إلى كافة شركات الصرافة، تتعلق بآلية عمل شبكات الحوالات المالية المحلية وضرورة الالتزام بالضوابط والتدابير التنظيمية للحد من المخاطر التي تنطوي عليها، ومنها عدم التعامل مع الصرافين غير المرخصين والمضاربين بالعملة.
وأشار الحاج إلى أن قطاع الرقابة على البنوك أعد دورة مكثفة للصرافين عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ستبدأ بعد إجازة عيد الأضحى.