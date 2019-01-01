دعوة اماراتية للانقلاب على الشرعية والاطاحة بـ هادي واعلان استقلال الجنوب

الأحد 04 أغسطس-آب 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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دعا ضاحي خلفان نائب قائد شرطة دبي، الى انهاء شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي .

وقال خلفان في تغريدة تابعها مأرب برس على حسابه في تويتر اليوم الاحد :« ان العلاج الحقيقي لاستقلال الجنوب هو انهاء ما يسمى شرعية عبد ربه ».

وقبل خلفان كان المستشار السابق لمحمد بن زايد قد قال قبل ايام ان اليمن لن تكون موحدة بعد الان ، ما اثار غضب ملايين اليمنيين الذين رأوا في ذلك توجه اماراتي لتقسيم اليمن وفصل جنوبه عن شماله .