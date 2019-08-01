”سيفيك“ تؤهل 30 ضابطا من شرطة ”مأرب“ في القانون الدولي وحماية المدنيين في النزاعات“

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بدأت شرطة محافظة مأرب، اليوم الأحد 4 اغسطس/آب، دورة جديدة لتأهيل 30 من ضباط وصف ضباط وأفراد شرطة المحافظة، حول حماية المدنيين في النزاعات، بالتعاون مع مركز مدنيين في ظل الصراع ”سيفيك“.
ويتعرف المشاركون في الدورة التي تستمر ثلاثة أيام ، على التشريعات والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والطرق المثلى للتعامل مع المدنيين في نقاط التفتيش وتوفير الحماية أثناء الصراعات المسلحة.
وتأتي هذه الدورة ضمن البرنامج المشترك الذي تنفذه شرطة المحافظة مع مركز "سيفيك" بهدف تعزيز معارف منتسبي الأجهزة الأمنية حول أسس ومبادئ القانون الدولي وحماية المدنيين في الصراعات المسلحة.