مصادر مسؤولة تكشف حقيقة قصف الأباتشي السعودي لـ”المهرة“ وتروي تفاصيل ماحدث

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نفت السلطة المحلية في محافظة المهرة (شرقي اليمن)، الأحد 4 أغسطس/آب، قصف مروحيتين سعوديتين لقرى ”العبري“ في ضواحي مدينة ”الغيظة“.
وقال مصدر أمني مسؤول في المهرة ان ”المروحيتين تعرضتا لهجوم فاشل من عناصر تخريبية مجهولة فوق سماء منطقة العبري بمديرية الغيظة“.
وأكد إن الطائرتين لم تقوما بأي رد فعل مماثل لسبب إن الهجوم كان صادر من وسط منطقة مأهولة بالسكان، من منطلق حرص قيادة التحالف العربي عدم إلحاق أي ضرر مادي بالساكنين الآمنين، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
واشار المصدر الى أن منفذي هذا الهجوم كانوا يحاولون جرّ طياري الطائرتين إلى مبادلتهم الهجوم دون أي وازع ديني أو رادع من ضمير غير آبهين بحياة المواطنين الآمنين في منازلهم، حد تعبيره.
وأوضح بأن الطائرتين عادتا أدراجهما دون إطلاق النار على موقع الهجوم التخريبي عليهما.