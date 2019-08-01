”عبدالملك الحوثي“ يكشف عن ”خطر“ يحدق بالإمارات ويوجه لها نصيحة

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وجه زعيم الحوثيين "عبدالملك الحوثي"، الأحد 4 اغسطس/آب، نصيحة للإمارات بأن تَصدُق وتكون جادة في إعلان الانسحاب من اليمن لمصلحتها على المستوى الاقتصادي وكل المستويات.
واعتبر في كلمته بختام المراكز الصيفية، الأحد، أن ”استمرار الإمارات في العدوان وفي احتلال اليمن يشكل خطورة عليها، وهي تتحمل مسؤولية ذلك“.
واعتبر أن "العدو (التحالف العربي) يعيش حالة التخبط والتفكك يوما بعد يوم ونأمل أن تَصدُق الإمارات في إعلان الانسحاب".
وقررت جماعة الحوثيين، السبت، تجميد هجماتها ضد الإمارات، بعد أن "لمست" تغيرا واضحا في سياسة أبوظبي تجاه الجماعة.
وأعلنت الإمارات سحب نحو 75% من قواتها في اليمن، تحت مسمى "إعادة الانتشار"، في يوليو/تموز الماضي، وهو الأمر الذي فتح باب التكهنات حول وجود خلافات مع السعودية، لكن أبوظبي اعتبرت أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة في أكثر من مناسبة.