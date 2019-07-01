السعودية تعلن : القبض على 15 شخصا في مكة واعادة أكثر من 329 ألف وتوضح السبب

الأحد 04 أغسطس-آب 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، الأحد، أن السعودية تفتح أبوابها دائماً لاستقبال الحجاج من أي مكان بدون تمييز.

وقال في مؤتمر صحفي، إن 350 ألف شخص يعملون في خدمة الحجيج من كافة القطاعات، معلناً وصول 1.6 مليون حاج إلى السعودية حتى الآن.

وكشف الفيصل أنه تم إعادة أكثر من 329 ألف مخالف لا يحملون تصاريح الحج، وتم القبض على 15 شخصا كانوا يحاولون إدخال الحجاج بطريقة مخالفة.