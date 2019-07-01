السعودية تعلن : القبض على 15 شخصا في مكة واعادة أكثر من 329 ألف وتوضح السبب أخبار سارة من صعدة وقائد عسكري يكشف ماذا عثر عليه الجيش في احدى الخنادق البنك المركزي يوجه تعميما مهما الى جميع شركات الصرافة ويكشف عن طريقة تمنع المضاربة بالعملة «العمالقة» تنتصر لـ «أبناء الشمال» في «عدن» وتصدر «بيانا قويا» وتتحدث عن «ابو اليمامة» تحطم طائرة ايرانية والاعلان عن احتجاز سفينة اجنبية جديدة - ماذا يحدث في مياه الخليج؟ أسرع رد سعودي على إعلان الامارات «انتهاء الحرب» في اليمن - موقف مشرف وكشف أولى نتائج «اجتماع طهران» طرد الشماليين من عدن.. الممارسات القبيحة والانتهاكات مستمرة.. الميليشيات الحوثية دمرت حياة 4 ملايين طفل يمني بوادر صراع نفوذ في مطار عدن جريمة في مسجد.. منظمة حقوقية تكشف تفاصيلها باليمن
قال الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، الأحد، أن السعودية تفتح أبوابها دائماً لاستقبال الحجاج من أي مكان بدون تمييز.
وقال في مؤتمر صحفي، إن 350 ألف شخص يعملون في خدمة الحجيج من كافة القطاعات، معلناً وصول 1.6 مليون حاج إلى السعودية حتى الآن.
وكشف الفيصل أنه تم إعادة أكثر من 329 ألف مخالف لا يحملون تصاريح الحج، وتم القبض على 15 شخصا كانوا يحاولون إدخال الحجاج بطريقة مخالفة.