أخبار سارة من صعدة وقائد عسكري يكشف ماذا عثر عليه الجيش في احدى الخنادق

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حققت قوات الشرعية في اليمن اليوم الاحد انتصارات جديدة بعد معارك مع الحوثيين في معقلهم بصعدة (شمال البلاد).
وسيطرت قوات الجيش الوطني على مواقع "الهنجر" و "التباب السود" في باقم ، وقطعت خطوط امداد الميليشيا الانقلابية المؤدية الى مركز المديرية شمالي محافظة صعدة.
وقال أركان حرب اللواء الخامس العقيد محمد الباهلي لوكالة (سبأ) أن الجيش الوطني عثر على مخازن للصواريخ والاسلحة والذخائر كانت في أحدى الخنادق على ميمنة "التباب السود".
وأسفرت المواجهات عن قتل واصابة عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية فيما لاذ البقية بالفرار.