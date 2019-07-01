البنك المركزي يوجه تعميما مهما الى جميع شركات الصرافة ويكشف عن طريقة تمنع المضاربة بالعملة «العمالقة» تنتصر لـ «أبناء الشمال» في «عدن» وتصدر «بيانا قويا» وتتحدث عن «ابو اليمامة» تحطم طائرة ايرانية والاعلان عن احتجاز سفينة اجنبية جديدة - ماذا يحدث في مياه الخليج؟ أقوى رد سعودي على إعلان الامارات «انتهاء الحرب» في اليمن - موقف مشرف وكشف أولى نتائج «اجتماع طهران» طرد الشماليين من عدن.. الممارسات القبيحة والانتهاكات مستمرة.. الميليشيات الحوثية دمرت حياة 4 ملايين طفل يمني بوادر صراع نفوذ في مطار عدن جريمة في مسجد.. منظمة حقوقية تكشف تفاصيلها باليمن مستشار بن زايد يعلن انتهاء الحرب في اليمن تحذير من الخطايا الخمس بعد الاستحمام
ناقش البنك المركزي في العاصمة عدن اليوم الاحد ،مع مدراء وممثلي شركات الصرافة توجيه تعميم الى كافة شركات الصرافة، تتعلق بآلية عمل شبكات الحوالات المالية المحلية وضرورة الالتزام بالضوابط والتدابير التنظيمية.
وقال البنك ان ذلك يهدف للحد من المخاطر التي تنطوي عليها شبكات الحوالات المالية، ومنها عدم التعامل مع الصرافين غير المرخصين والمضاربين بالعملة.
وأكد الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، أن العام القادم سيشهد تطورا في أعمال الصرافة من خلال ربط شركات ومنشئات الصرافة العاملة في عموم الجمهورية بشبكة إلكترونية عامة ستحد من التلاعب والمضاربة بالعملة وتمويل الإرهاب.
وقالت وكالة سبا: تماشياً مع خطط قطاع الرقابة على البنوك فقد اعد القطاع دورة مكثفة للصرافين عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ستبدأ بعد إجازة عيد الأضحى.