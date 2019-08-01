«العمالقة» تنتصر لـ «أبناء الشمال» في «عدن» وتصدر «بيانا قويا» وتتحدث عن «ابو اليمامة»

الأحد 04 أغسطس-آب 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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اعلنت الوية العمالقة الموالية للحكومة الشرعية والتي تقاتل في جبهة الساحل الغربي ، موقفها من الممارسات القمعية التي ترتكبها مليشيات الحزام الامني المدعومة من الامارات ، بحق ابناء الشمال في الجنوب وتحديدا في العاصمة المؤقتة عدن.

واستنكرت قيادة قوات ألوية العمالقة في بيان (اطلع عليه مأرب برس) اعمال الأعتداء والترحيل للمواطنين الشماليين من العاصمة عدن والتي قالت ان من يقوم بها اشخاص بشكل فردي وطريقه غير مسئولة .

ودعت قيادة ألوية العمالقة قوات الأمن في عدن الى حماية المواطنين الشماليين والحفاظ على ممتلكاتهم وعدم السماح بالأعتداء عليهم وترحيلهم بطريقة غير مسئولة .

وعبرت قيادة ألوية العمالقة عن «حزنها الشديد لما تعرض له ابو اليمامة وعشرات الأفراد من عملية إرهابية لكنها قالت انها لاترى الثأر لهم في ترحيل المواطنين البسطاء ونهب ممتلكاتهم».

ومنذ الخميس الفائت وعقب هجومين استهدفا معسكرا للحزام الامني واخر استهدف مركز شرطة ، بدات مليشيات الحزام الامني بحملات ترحيل واعتداءات على المواطنيين الشماليين العاملين في عدن ، في تصرف همجي وفرز مناطقي بغيض.