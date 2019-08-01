تحطم طائرة ايرانية والاعلان عن احتجاز سفينة اجنبية جديدة - ماذا يحدث في مياه الخليج؟

الأحد 04 أغسطس-آب 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أفادت وكالة أنباء إيرنا شبه الرسمية، الأحد، بسقوط مقاتلة إيرانية فوق مياه الخليج، في محافظة بوشهر.

وقالت الوكالة الإيرانية إن سقوط المقاتلة ناتج عن "عطل فني".

الى ذلك أفادت وسائل إعلام تابعة لإيران، الأحد، أن الحرس الثوري أعلن عن احتجاز سفينة أجنبية في مياه الخليج.

وحسب بيان القوات البحرية في الحرس الثوري فقد تم احتجاز السفينة قرب جزيرة فارسي وسحبها إلى ميناء بوشهر جنوب إيران.

ونقلا عن "برس تي في"، أن إيران تحتجز ناقلة نفط في الخليج لتهريبها الوقود لبعض الدول العربية.

وفي وقت سابق، هددت طهران برد واسع مما أسمته بقوى المقاومة في المنطقة حال تعرضها لأي هجوم أميركي.

وتزايد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي وقعته القوى الدولية مع إيران في العام 2015، إضافة إلى الأنشطة الإيرانية الأخيرة، المهددة للملاحة الدولية في مضيق هرمز.