الميليشيات الحوثية دمرت حياة 4 ملايين طفل يمني

الأحد 04 أغسطس-آب 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت الحكومة اليمنية أن الميليشيات الحوثية دمّرت حياة أكثر من 4 ملايين طفل يمني، ودفعت معظمهم إلى البحث عن عمل جرّاء ظروف الحرب، التي شنتها مستغلةً الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتردية للأسر اليمنية، والدفع بهم إلى جبهات القتال وإغرائهم مالياً لإعالة أسرهم والالتحاق بصفوف الميليشيات والزج بهم إلى محارق الموت.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، جددت الجمهورية اليمنية التأكيد أن حل الصراع في اليمن لن يكون إلا بحل جذور هذا الصراع المتمثل في إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة، وتحقيق السلام المستدام، وإنهاء معاناة الشعب اليمني، وتحقيق السلام المبني على المرجعيات المتفق عليها وهي «المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216».



وقال المندوب الدائم لليمن لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبد الله السعدي، في كلمة الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن الدولي بجلسة النقاش المفتوح حول الأطفال والنزاع المسلح، يصادف شهر أغسطس (آب) من هذا العام الذكرى السنوية العاشرة لقرار مجلس الأمن رقم 1882 (2009)، والذي يسلط الضوء على الأطفال والنزاع المسلح، حيث قامت الميليشيات الحوثية المسلحة في حربها الهمجية على الشعب اليمني بتجنيد أكثر من 30 ألف طفل يمني واستخدامهم في الصراع، مما جعلهم عرضة للانتهاكات وأعمال القتل والتشويه والعنف الجنسي والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى مقتل 3 آلاف و279 طفلاً وطفلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بحماية حقوق الطفل.