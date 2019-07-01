مستشار بن زايد يعلن انتهاء الحرب في اليمن

الأحد 04 أغسطس-آب 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أكد الأكاديمي الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، السبت، أن الحرب في اليمن انتهت بالنسبة لبلاده، مشيرا إلى أن أبوظبي ستكرس جهودها لخدمة العملية السياسية في هذا البلد.

وقال عبد الله عبر صفحته على موقع تويتر: "الحرب في اليمن انتهت إماراتياً ويبقى ان تتوقف رسميا والامارات ستضع من الان فصاعدا كل ثقلها السياسي والدبلوماسي للدفع بالتسوية وتحقيق السلام للشعب لليمني الذي عانى كثيرا من انقلاب جماعة الحوثي المدعومة من إيران".

وكانت قد أعلنت الإمارات في يوليو/تموز الماضي عن بدء عملية إعادة انتشار لقواتها في مدينة الحُديدة اليمنية، وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن هذه الخطوة تأتي لأن "المنطقة تحكمها التزامات دولية ووفقا للظروف الميدانية التي لا تسمع بخوض معارك عسكرية فيها"، وفقا لتصريحات نقلته صحيفة الإمارات اليوم..

وأكدت أبوظبي أن عملية إعادة الانتشار في المناطق اليمنية الأخرى تقررت لأسباب تكتيكية وليست سياسية، وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إلى أن هذه الخطوة كانت ثمرة حوار "موسع" داخل التحالف.

واتهم قرقاش قطر بمحاولة شق الصف الإماراتي السعودي، عبر الترويج إلى وجود خلافات بين البلدين، مشيرا إلى أن الأولى بالدوحة حل أزمتها لا تعقيدها.

يذكر أن الإمارات شكلت أحد أهم أركان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن منذ عام 2015، وقد كانت ركيزة أساسية في الحرب ضد الحوثيين في هذا البلد طيلة هذه السنوات.