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قوات الشرعية تنجح في نصب كمين مُحكم «للحوثيين»

الأحد 04 أغسطس-آب 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- متابعات
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لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، بنيران أبطال الجيش الوطني، في جبهة الملاجم شرقي محافظة البيضاء.

 

ونفذت قوات الجيش الوطني،امس الجمعة، كميناً محكماً لمجموعة من عناصر المليشيا، في منطقة "هجارة"، بمديرية الملاجم.

 

 الكمين أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، بالإضافة إلى تدمير عربة تابعة لها، وذلك حسب ما ذكره موقع الجيش.

 

وتدور مواجهات شبه يومية في عدد من مواقع جبهات القتال شرق محافظة البيضاء، يتكبد فيها الحوثيون خسائر كبيرة.

 
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