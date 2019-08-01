استشهاد نجل قيادي بارز بحزب «الإصلاح»

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استشهد اليوم السبت، نجل قيادي بإصلاح محافظة حجة، في جبهة نهم شرق صنعاء، في معارك ضد مليشيات الحوثي الانقلابية.
وقالت مصادر ميدانية إن "عمرو" نجل عضو شورى إصلاح محافظة حجة وعضو المجلس المحلي بمديرية المحابشة "عبده جُمالة" أستشهد أثناء تصدي وحدات من الجيش لهجوم حوثي في جبهة نهم.
يأتي هذا بعد 4 أيام من استشهاد نجل قيادي بإصلاح المحويت في جبهة المشجح شمال غرب محافظة مأرب.
ويدفع الإصلاح ثمن باهظاً في مقارعة المشروع الحوثي المدعوم إيرانياً، وقدم ولا يزال يقدم خيرة شبابه وقياداته في سبيل استعادة الدولة.