قبل مواجهة الدرع.. السيتي يستفز صلاح وليفربول عبر محرز

الأحد 04 أغسطس-آب 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أشعل نادي مانشستر سيتي أجواء المنافسة مع غريمه ليفربول، قبل ساعات من انطلاق مباراة الدرع الخيرية، من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، دغدغة مشاعر النجم المصري "محمد صلاح" وعشاقه سواء الإنجليز أو العرب، برسالة ترحيب بالنجم الجزائري "رياض محرز"، بعد عودته من عطلته الصيفية.

ونشر مانشستر سيتي عبر حسابه الناطق بالعربية، صورة لـ"محرز" وعلق عليها، قائلاً: "كيفك يا فخر العرب؟".

وتأخر "محرز" عن الانضمام لجولة مانشستر سيتي الاستعدادية للموسم الجديد، لارتباطه بالمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا "كان 2019"، التي توج بلقبها منتخب الخضر بانتصار تاريخي على السنغال بهدف نظيف في المباراة النهائية.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية، عودة المناوشات بين مشجعي الريدز والسيتي بوجه خاص والمصريين والجزائريين بوجه عام، عن الأحق من الثنائي باللقب الفخري "فخر العرب".

ومن المعروف أن عشاق ليفربول والجمهور المصري يطلقون على "صلاح" لقب "فخر العرب"، بينما مشجعي المان سيتي والجمهور الجزائري، يعتقدون أن "رياض" هو الأحق بهذا اللقب.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول، الأحد، في مباراة الدرع الخيرية، كأول مباراة رسمية قبل بداية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الجمعة المقبل.