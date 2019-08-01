الاتحاد المصري يعلن موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري الممتاز

الأحد 04 أغسطس-آب 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، السبت، موعد إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز، في كأس مصر عن الموسم الماضي 2018-2019، بالإضافة لموعد انطلاق بطولة الدوري الممتاز، للموسم الجديد 2019-2020.

وأوضح رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري "عامر حسين"، أن موعد إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس مصر، ستكون أحد يومي 16 أو 17 أغسطس/آب الجاري.

وأضاف رئيس لجنة المسابقات أنه سيتخذ القرار النهائي، الأحد، بعد الاتفاق والتنسيق مع الناديين على الملعب الذي سيستضيف المباراة.

كما كشف أنه سيتم تغيير مواعيد مباريات كأس مصر، بحيث يتم تقديمها نظرًا للأجندة الدولية التي تجبر المنتخب المصري على خوض وديات في سبتمبر/أيلول المقبل.

كما أعلن "حسين" عن موعد انطلاق النسخة المقبلة من الدوري الممتاز، مؤكدًا أنه سيكون يوم 19 سبتمبر/أيلول على أن تكون نهاية الموسم في شهر يونيو/حزيران 2020.

وعن موعد إجراء قرعة الدوري المصري، قال: "سنحدد قرعة الدوري المصري عقب تحديد الأندية لملاعبها في الموسم الجديد".

وواصل: "في الموسم الجديد سيكون صاحب الأرض له حق بحضور 75% من سعة الملعب، والنادي الضيف سيكون له 25% من عدد الحضور، وذلك وفقًا للعدد الذي سيحدده الأمن لحضور المباريات".

واختتم: "هذا الإجراء سيحتاج نظامًا جديدًا من تطبيق تذكرتي لبيع تذاكر المباريات".