قرار جديد يصدم رونالدو بشأن اتهامه بالاغتصاب

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تلقى نجم نادي يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال "كريستيانو رونالدو"، صدمة كبرى، بعدما رفضت المحكمة الأمريكية التي تنظر في اتهامه بالاغتصاب فرض سرية على تفاصيل القضية.
وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن قاضي المحكمة الأمريكية صدم "رونالدو" ورفض طلبه بالتكتم على تفاصيل القضية التي حدثت منذ 10 سنوات.
وطلب النجم البرتغالي من المحكمة وقف نشر التسجيلات الخاصة بالقضية لأنه يخشى أن تضر سمعته كلاعب وعقود الرعاية بالنسبة له.
وكانت المحكمة الأمريكية قد أسقطت تهمة الاغتصاب عن "رونالدو" قبل عدة أسابيع ولم يتم نشر تفاصيل القضية، وبقرار المحكمة الأخير سيتم نشر كافة تفاصيل القضية وهو ما يرعب النجم البرتغالي من تأثيرها السيئ على سمعته.