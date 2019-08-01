الغذاء العالمي يخضع للضغوط «الحوثية» ويوقع اتفاقا لدعم مسيرة المليشيات بالمليارات

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رضخت الأمم المتحدة، للضغوطات الحوثية، اليوم السبت، ووقعت معهم اتفاقا يقضي بتوزيع المساعدات الإغاثية التي يشرف على توزيعها الحوثيين في مناطق سيطرتهم نقداً، بدلاً عن المساعدات العينية.
وأعلنت مليشيا الحوثي، مساء السبت، توصلها لاتفاق مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في العاصمة صنعاء، يقضي بتوزيع المساعدات نقديا، بدلا عن المساعدات العينية التي كان البرنامج يقوم بتوزيعها في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وفي هذا الصدد، قال رئيس ما يُسمى بـ"اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين"،المدعو محمد علي الحوثي، في تغريدة على تويتر، "إن جماعته وقعت مع برنامج الغذاء الاتفاق، وإن الأخير سيبدأ توزيع المساعدات بالنقد في وقت قريب، بحسب آلياته المتبعة".
وأرفق الحوثي صورة لمراسم توقيع الاتفاق الذي حضره عدد من المسؤولين في حكومة الانقلاب الحوثي بصنعاء، غير المعترف بها دوليا.
وتهدف المليشيا الحوثية من وراء هذا الإتفاق للسيطرة على أموال المساعدات حيث يسهل الحصول عليها نقدا.
وحتى اللحظة لم يصدر أي تعليق من البرنامج حول الاتفاق.
ويعاني نحو 20 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، بينهم نحو 10 ملايين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، ولا يعرفون من أين ستأتي الوجبة التالية.