مستشار «بن زايد»يفاجئ المملكة بهذا الإعلان بشأن حرب «اليمن» ويكشف عن دور بلاده القادم

السبت 03 أغسطس-آب 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 1596

قال عبدالخالق عبدالله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بأن حرب الإمارات في اليمن أنتهت ولم يتبقى سوى إعلان ذلك رسمياً.

وأضاف في تغريدة له بتويتر بأن الإمارات ستضع من الآن وصاعداً كل ثقلها للدفع بالتسوية السياسية وتحقيق السلام على حد قوله.