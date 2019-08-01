مستشار «بن زايد»يفاجئ المملكة بهذا الإعلان بشأن حرب «اليمن» ويكشف عن دور بلاده القادم

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قال عبدالخالق عبدالله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بأن حرب الإمارات في اليمن أنتهت ولم يتبقى سوى إعلان ذلك رسمياً.
وأضاف في تغريدة له بتويتر بأن الإمارات ستضع من الآن وصاعداً كل ثقلها للدفع بالتسوية السياسية وتحقيق السلام على حد قوله.