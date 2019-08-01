آخر الاخبار

صعود جديد لـ«الدولار والريال السعودي»أمام الريال «اليمني»- أسعار الصرف وزارة الاوقاف اليمنية تعقد لقاءا موسعا مع وسائل الاعلام اليمنية وتضع آليات تغطية موسم الحج أكبر وأعرق قبائل الجنوب تنتصر لأبناء الشمال في ”عدن“ وتعلن بيانا ناريا تقرير أمريكي: معين عبدالملك يتوسل بقاء الإمارات ”الميسري“ يتجاهل توجيهات ”هادي“ و”لخشع“ يقود أول تحرك حكومي لانقاذ أبناء المحافظات الشمالية في ”عدن“ اندلاع معارك عنيفة والجيش ومروحيات التحالف يلقنون الحوثي هزيمة موجعة في معقله سياسي يمني يثير غضب ”البركاني“ بـ”تغريدة لاذعة“ والأخير يكشف في لحظة غضب عن ”اجتماع سري“ وزير غادر صنعاء يفضح الحوثيين ويهددهم : «ترقبوها خلال أيام» شاهد : صورة شابة مع الأمير محمد بن سلمان تجتاح المملكة بعد قرارات أفرحت جميع السعوديات الإمارات تتحدى هادي وتبدأ تنفيذ أخطر مخطط يهدد اليمن .. توجيهات الرئيس في مهب الريح والحكومة عاجزة وهذا ما حدث اليوم في عدن

سبأفون .. أصالة وتواصل

صعود جديد لـ«الدولار والريال السعودي»أمام الريال «اليمني»- أسعار الصرف

السبت 03 أغسطس-آب 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات
عدد القراءات 942

أسعار بيع وشراء الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي لهذا اليوم السبت الموافق 3 أغسطس 2019م.

أسعار العملات:

الشراء

الدولار: 581

السعودي: 154

البيع

الدولار: 583

السعودي: 154.5

 
إقراء أيضاً
وزارة الاوقاف اليمنية تعقد لقاءا موسعا مع وسائل الاعلام اليمنية وتضع آليات تغطية
أكبر وأعرق قبائل الجنوب تنتصر لأبناء الشمال في ”عدن“ وتعلن بيانا ناريا
تقرير أمريكي: معين عبدالملك يتوسل بقاء الإمارات
”الميسري“ يتجاهل توجيهات ”هادي“ و”لخشع“ يقود أول تحرك حكومي لانقاذ أبناء المحافظا
اندلاع معارك عنيفة والجيش ومروحيات التحالف يلقنون الحوثي هزيمة موجعة في معقله
سياسي يمني يثير غضب ”البركاني“ بـ”تغريدة لاذعة“ والأخير يكشف في لحظة غضب عن ”اجت
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس