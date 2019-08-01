صعود جديد لـ«الدولار والريال السعودي»أمام الريال «اليمني»- أسعار الصرف

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أسعار بيع وشراء الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي لهذا اليوم السبت الموافق 3 أغسطس 2019م.
أسعار العملات:
الشراء
الدولار: 581
السعودي: 154
البيع
الدولار: 583
السعودي: 154.5