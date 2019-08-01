وزارة الاوقاف اليمنية تعقد لقاءا موسعا مع وسائل الاعلام اليمنية وتضع آليات تغطية موسم الحج

السبت 03 أغسطس-آب 2019 الساعة 09 مساءً / مارب برس - مكة المكرمة

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أطلع وزير الاوقاف والارشاد القاضي الدكتور احمد عطية ممثلي وسائل الاعلام اليمنية والاعلام العربي المشاركين في تغطية فعاليات موسم الحج لهذا العام على مراحل العمل للإعداد والترتيب لموسم الحج لهذا العام التي تمت من قبل الوزارة منذ مطلع العام الهجري الجاري 1440هـ سواء مع الجهات ذات الاختصاص في المملكة العربية السعودية او مع وكالات الحج والعمرة.

بهدف تأمين خدمات السكن والتنقل والاعاشة بجودة عالية . وتطرق الوزير في لقائه اليوم بحضور وكيل الوزارة المساعد لقطاع الحج والعمرة المشرف العام على اللجان الميدانية طارق القرشي الى الترتيبات التي تمت من قبل الوزارة بهدف إنجاح مهام وسائل الاعلام الرسمية والاهلية اليمنية لتغطية هذا الحدث الديني العالمي .

، ونقل الوقائع بصورتها الحقيقية .. لافتا الى الاشكاليات التي تبرز أثناء عملية أداء المناسك والتي تحدث بشكل طارئ ويتم مباشرة معالجتها في حينها من قبل اللجان المتخصصة في إطار التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في الجانب السعودي ، والتي للأسف تتناولها بعض الوسائل بشكل مغلوط كونها أحداث خارجة عن الارادة ومفاجئة مما يتوجب التصدي لها .

وأشار الوزير عطية الى عملية التفويج التي سارت على الوجه الاكمل وبموجب ما تم التخطيط له ، لافتا أن النجاحات التي تحققت بهذا الشأن كانت بفضل التعاون الذي أبداه الجميع كل من موقع عمله ومسئوليته ، معربا عن أمله أن يكون رجال الاعلام والصحافة عونا لقيادة الوزارة وقطاع الحج والعمرة لإيصال الخدمات لكل حجاج بلادنا لهذ العام 1440 هـ بجودة عالية ومشرفة .

من جانبه أوضح وكيل وزارة الاوقاف والارشاد لقطاع الحج والعمرة طارق القرشي أن الوزارة حرصت على إضافة لجنة جديدة في قوام اللجان الميدانية تختص بالجودة والتقييم والتي سيكون لها الأثر الإيجابي في تحسين مستوى الخدمات وجودتها لراحة الحجاج ،.

مبينا انه يتم العودة لتجارب المواسم الماضية وإتباع التجربة الناجحة منها والعمل على إستمراريتها في المواسم اللاحقة .

فيما أوضح مدير عام الاعلام والعلاقات العامة بالوزارة رئيس اللجنة الاعلامية نبيل شجاع الدين أن هذا اللقاء يأتي بهدف دعوة وسائل الاعلام المختلفة المشاركة في تغطية هذا الحدث الديني العالمي بهدف نقل الحقائق من الواقع وحجم اىلجهود المبذولة من قبل اللجان المتخصصة في سبيل خدمة الحجاج وراحتهم .

إلى ذلك أكد ممثلوا وسائل الاعلام أن إقتراب قيادة الوزارة من رجال الصحافة والاعلام سيمكنهم من نقل هموم الحجاج أولا بأول إنطلاقا من واجبهم الديني والمهني مما سيساعد على إيجاد المعالجات المناسبة بشأنها لتجسيد شعار " الموسم النموذجي "