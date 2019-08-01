أكبر وأعرق قبائل الجنوب تنتصر لأبناء الشمال في ”عدن“ وتعلن بيانا ناريا

السبت 03 أغسطس-آب 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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دعت قبائل ”يافع“، السبت 3 اغسطس/آب، أبناء الجنوب إلى مزيد من اللحمة والتضامن وتغليب المصلحة العليا والعامة ورباطة الجأش.

وفي بيان لها وصل ”مأرب برس“، نيخة منه، طالبت قبائل يافع بـ”تفويت الفرص على الأعداء والمتربصين الذين يريدون استغلال حادثة استهداف معسكر الجلاء لحرف مسار الأحداث نحو استهداف العمال والناس البسطاء والنازحين من ابناء المحافظات الشمالية وعائلاتهم“.

وقالت قبائل يافع ”معركتنا ليست مع هؤلاء البسطاء العزل، ولكنها مع القوى الانقلابية والقوى الاقليمية التي تقف خلفهم، إنها معركة المصير العربي وليس معركة ضد أصحاب البسطات والنازحين والضعفاء“.

وعبرت عن ادانتها واستنكارها لكل ”الأعمال العنصرية التي تنسب إلى أشخاص من ابناء قبيلة يافع الأبية، هذه القبيلة التي قدمت قوافل الشهداء من أجل نجدة المظلوم والوقوف مع الحق ونصرة القضايا العادلة، وأن أي أشخاص يقومون بمثل هذه الأعمال اللاإنسانية فإنما يمثلون أنفسهم المريضة، وندعو الجهات المختصة إلى محاسبتهم ونيل جزاءهم العادل“.

وأكدت إن ”مصالح أبناء يافع في صنعاء والبيضاء وتعز والحديدة وسائر المحافظات الشمالية إنما هي محفوظة ومصانة بقيم وشيم أبناء يافع النبيلة“، مشددة على انها لن تسمح بأن تشوه هذه القبيلة من قبل عناصر غير مسؤولة تؤدي إلى تهديد مصالح الغالبية العظمى من ابناء يافع وعموم أبناء الجنوب.

كما دعت الحكومة الشرعية وقيادة المجلس الانتقالي وقيادات الحراك الجنوبي السلمي الى إدانة هذه الأعمال العنصرية وغير الإنسانية والتعاون لوأدها في مهدها قبل أن تستفحل وتهدد مصالح الوطن والمواطن العليا.