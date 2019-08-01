تقرير أمريكي: معين عبدالملك يتوسل بقاء الإمارات

السبت 03 أغسطس-آب 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، السبت 3 اغسطس/آب، عن تحركات يقودها رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك لاقناع الامارات بعدم الانسحاب من التحالف العربي.

ونقلت الوكالة عن مسؤول يمني رفيع المستوى قوله إن رئيس الوزراء "معين عبدالملك سعيد" حاول خلال شهر يونيو/حزيران الماضي إقناع المسؤولين الإماراتيين بأن الانسحاب يمكن أن يغير توازن القوى لصالح إيران ويهدد المكاسب في ميدان المعركة.

ويأتي تقرير "بلومبيرغ" رغم أن مسؤولين في الحكومة الشرعية أبدوا انتقادات إلى دور الإمارات في بلادهم وتسليحها مليشيات انفصالية في الجنوب موالية لها، وتكرار انتهاكات حقوق الإنسان.

وتوترت العلاقات بين رئيس الوزراء السابق "أحمد عبيد بن دغر" والإمارات بسبب ممارسات قواتها في بلاده، إلى الحد الذي دفعه إلى إبداء انتقادات علنية لوجودها قبيل استقالته، كما واصل انتقاداته كذلك بعد استقالته لدور الإمارات في اليمن.

وسبق أن نفى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي "أنور قرقاش"، في مقال كتبه قبل أيام، انسحاب قوات بلاده من اليمن.

وقال "قرقاش" إن "الإمارات وبقية التحالف لن يغادروا اليمن، بينما سنعمل بشكل مختلف، سيبقى وجودنا العسكري وفقا للقانون الدولي، سنواصل تقديم المشورة والمساعدة للقوات اليمنية المحلية، سنرد على الهجمات ضد التحالف وضد الدول المجاورة".

وأضاف: "سنظل يقظين في تأمين الوصول إلى المجاري المائية الحيوية، وبعد التبرع بأكثر من 5.5 مليارات دولار كمساعدات لليمن منذ عام 2015، سيستمر دعمنا لبرامج المساعدة الإنسانية الواسعة النطاق، وكذلك الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في البلاد".