أكبر وأعرق قبائل الجنوب تنتصر لأبناء الشمال في ”عدن“ وتعلن بيانا ناريا تقرير أمريكي: معين عبدالملك يتوسل بقاء الإمارات ”الميسري“ يتجاهل توجيهات ”هادي“ و”لخشع“ يقود أول تحرك حكومي لانقاذ أبناء المحافظات الشمالية في ”عدن“ اندلاع معارك عنيفة والجيش ومروحيات التحالف يلقنون الحوثي هزيمة موجعة في معقله سياسي يمني يثير غضب ”البركاني“ بـ”تغريدة لاذعة“ والأخير يكشف في لحظة غضب عن ”اجتماع سري“ وزير غادر صنعاء يفضح الحوثيين ويهددهم : «ترقبوها خلال أيام» شاهد : صورة شابة مع الأمير محمد بن سلمان تجتاح المملكة بعد قرارات أفرحت جميع السعوديات الإمارات تتحدى هادي وتبدأ تنفيذ أخطر مخطط يهدد اليمن .. توجيهات الرئيس في مهب الريح والحكومة عاجزة وهذا ما حدث اليوم في عدن كشف تفاصيل جريمة إعدام جماعي نفذتها مليشيات تدعمها الامارات داخل مسجد في اليمن - أين ومتى وكيف؟ معين عبدالملك يصدم المواطنيين في جميع المحافظات بقرار جديد
كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، السبت 3 اغسطس/آب، عن تحركات يقودها رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك لاقناع الامارات بعدم الانسحاب من التحالف العربي.
ونقلت الوكالة عن مسؤول يمني رفيع المستوى قوله إن رئيس الوزراء "معين عبدالملك سعيد" حاول خلال شهر يونيو/حزيران الماضي إقناع المسؤولين الإماراتيين بأن الانسحاب يمكن أن يغير توازن القوى لصالح إيران ويهدد المكاسب في ميدان المعركة.
ويأتي تقرير "بلومبيرغ" رغم أن مسؤولين في الحكومة الشرعية أبدوا انتقادات إلى دور الإمارات في بلادهم وتسليحها مليشيات انفصالية في الجنوب موالية لها، وتكرار انتهاكات حقوق الإنسان.
وتوترت العلاقات بين رئيس الوزراء السابق "أحمد عبيد بن دغر" والإمارات بسبب ممارسات قواتها في بلاده، إلى الحد الذي دفعه إلى إبداء انتقادات علنية لوجودها قبيل استقالته، كما واصل انتقاداته كذلك بعد استقالته لدور الإمارات في اليمن.
وسبق أن نفى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي "أنور قرقاش"، في مقال كتبه قبل أيام، انسحاب قوات بلاده من اليمن.
وقال "قرقاش" إن "الإمارات وبقية التحالف لن يغادروا اليمن، بينما سنعمل بشكل مختلف، سيبقى وجودنا العسكري وفقا للقانون الدولي، سنواصل تقديم المشورة والمساعدة للقوات اليمنية المحلية، سنرد على الهجمات ضد التحالف وضد الدول المجاورة".
وأضاف: "سنظل يقظين في تأمين الوصول إلى المجاري المائية الحيوية، وبعد التبرع بأكثر من 5.5 مليارات دولار كمساعدات لليمن منذ عام 2015، سيستمر دعمنا لبرامج المساعدة الإنسانية الواسعة النطاق، وكذلك الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في البلاد".