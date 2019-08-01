”الميسري“ يتجاهل توجيهات ”هادي“ و”لخشع“ يقود أول تحرك حكومي لانقاذ أبناء المحافظات الشمالية في ”عدن“ اندلاع معارك عنيفة والجيش ومروحيات التحالف يلقنون الحوثي هزيمة موجعة في معقله سياسي يمني يثير غضب ”البركاني“ بـ”تغريدة لاذعة“ والأخير يكشف في لحظة غضب عن ”اجتماع سري“ وزير غادر صنعاء يفضح الحوثيين ويهددهم : «ترقبوها خلال أيام» شاهد : صورة شابة مع الأمير محمد بن سلمان تجتاح المملكة بعد قرارات أفرحت جميع السعوديات الإمارات تتحدى هادي وتبدأ تنفيذ أخطر مخطط يهدد اليمن .. توجيهات الرئيس في مهب الريح والحكومة عاجزة وهذا ما حدث اليوم في عدن كشف تفاصيل جريمة إعدام جماعي نفذتها مليشيات تدعمها الامارات داخل مسجد في اليمن - أين ومتى وكيف؟ معين عبدالملك يصدم المواطنيين في جميع المحافظات بقرار جديد إحصائية مروعة ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق أطفال اليمن احذر.. فيسبوك بصدد التجسس على رسائلك المشفرة في واتساب
وجه نائب وزارة الداخلية، السبت 3 اغسطس/آب، شرطة عدن بوقف الاعتداء على أبناء المحافظات الشمالية المقيمين في عدن، بعد 24 ساعة من توجيهات الرئيس هادي، في ظل صمت وتجاهل الوزير احمد الميسري.
وبحسب موقع وزارة الداخلية، فإن توجيهات أصدرها نائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع، لشرطة عدن ممثلة بمديرها العام اللواء شلال علي شائع، تقضي بتوقيف اي حملات أو تصرفات مناوئة لأبناء المحافظات الشمالية وإيقاف من يقوم بها تحت أي مبرر.
كما تضمنت التوجيهات، تسيير شرطة عدن دوريات بجميع المناطق التي تجري فيها مثل هذه الأعمال لفرض الأمن والاستقرار بجميع مديريات العاصمة عدن.
ولليوم الثالث على التوالي تواصل قوات الحزام الأمني المدعومة من دولة الإمارات، حملتها ضد أبناء المحافظات الشمالية بالعاصمة المؤقتة عدن، من خلال مطاردتهم والاعتداء على محلاتهم وممتلكاتهم.
وكان الرئيس عبدربه منصور هادي وجه، أمس الجمعة، وزير الداخلية ومحافظ عدن، بوقف أي ممارسات خارجة عن النظام والقانون ضد المواطنين والممتلكات الخاصة.
كما وجه الرئيس خلال اتصاله بوزير الداخلية أحمد الميسري ومحافظ عدن أحمد سالمين، بنبذ الممارسات الخاطئة التي يقوم بها البعض على أساس مناطقي أو سياسي بعد الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها العاصمة المؤقتة عدن.
وشدد الرئيس في توجيهاته على رص الصفوف وتوحيد الجهود والإمكانات لتواكب الواقع الرافض للانقلاب ومن أجل استعادة الدولة وتحرير ما تبقى من مناطق الوطن وصولاً إلى العاصمة صنعاء وبناء اليمن الإتحادي الجديد الضامن لحقوق كافة أبناءه من شمال الوطن إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه.
وحمّل الرئيس المحافظين وقيادات الأجهزة الأمنية في مختلف المناطق المحررة مسؤولية أي تقصير في تنفيذ هذه التوجيهات، وتحمل المسؤولية الكاملة تجاه حماية المواطنين وممتلكاتهم ووقف أي انتهاكات وممارسات في هذا الإطار.