اندلاع معارك عنيفة والجيش ومروحيات التحالف يلقنون الحوثي هزيمة موجعة في معقله

السبت 03 أغسطس-آب 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بمروحيات التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم السبت، مواقع جديدة في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقالت وكالة (سبأ) والمركز الاعلامي للقوات المسلحة ، أن قوات الجيش الوطني حررت مرتفعات جبال "الدخاس" و "الخضاض" بمديرية الصفراء في صعدة.

واشارت الى ان المعارك اسفرت عن مقتل وأصابة العشرات من عناصر المليشيا الانقلابية وأغتنام اسلحة خفيفة ومتوسطة.